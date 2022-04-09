شهيد و10 إصابات باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 5 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، في مخيم جنين، خلال اشتباكات مسلحة اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال للمخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

بدورها، أفادت وزارة الصحة في رام الله ، خلال تصريح مقتضب، باستشهاد شاب وصل مستشفى جنين الحكومي مصاباً برصاصة في الرأس ورصاصة في الصدر وإصابة خمسة آخرين.

ونعت مساجد جنين عبر مكبرات الصوت الشهيد أحمد السعدي الذي ارتقى خلال تصديه لقوات الاحتلال في مخيم جنين، مناديةً إلى الدفاع عن المخيم الذي يتعرض للاقتحام .

ولا تزال قوات من جيش الاحتلال تحاصر منزل عائلة الشهيد رعد حازم منفذ عملية (تل أبيب)، مطالبة العائلة بتسليم أنفسهم.

المصدر / فلسطين أون لاين