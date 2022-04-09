"العودة" يقدم وثيقة حول الفصل العنصري الإسرائيلي لمجلس أممي

قدّم مركز العودة الفلسطيني في لندن وثيقة مكتوبة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوثق فيها جملة من سياسات الفصل العنصري التي تطبقها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

الوثيقة التي تحمل الرقم المرجعي A/HRC/49/NGO/219، جرى إدراجها في وثائق الأمم المتحدة وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31، وجاءت بعنوان "الفصل العنصري في إسرائيل ضد الفلسطينيين.. نظام هيمنة وحشي وجريمة ضد الإنسانية".

وأشارت الوثيقة إلى تقارير منفصلة صدرت مؤخرًا عن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الدوليتين إضافة إلى منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، والتي خلصت بمجملها إلى أن "إسرائيل" ترتكب منهجيًّا جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، والذي يعدّ انتهاكا لحقوق الإنسان وللقانون العام الدولي.

وقال مركز العودة إنه يشعر بقلق عميق إزاء الإفلات من العقاب الذي تتمتع به "إسرائيل" على الرغم من التقارير التي لا حصر لها من منظمات حقوق الإنسان ذات السمعة العالمية التي تدين ممارسات الفصل العنصري.

ودعا مركز العودة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الكيان، من أجل ضمان وضع حد نهائي لنظام الفصل العنصري والقاسي الذي تمارسه على الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين