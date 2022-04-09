سعيد أبو الطاهر يحقق رقم قياسي بعدد ألقاب دوري المحترفين

غزة/ وائل الحلبي:

زاد سعيد أبو الطاهر مدرب شباب الخليل من الصفة التي أصبح يمتلكها "المدرب الأسطوري لدوري المحترفين"، بعدما قاد العميد للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، ليكون اللقب الثالث للفريق واللقب الرابع لأبو الطاهر منذ انطلاق المسابقة موسم 2010/2011.

المدرب أبو الطاهر أصبح أيقونة في عالم التدريب بدوري المحترفين برقم استثنائي عقب التتويج مع شباب الخليل باللقب، ليصبح المدرب الوحيد الذي يتوج باللقب في أربعة مرات مع ثلاثة فرق مختلفة، متفوقاً على خضر عبيد الذي توج باللقب في أربعة مناسبات لكن مع فريقين هما شباب الخليل "لقب واحد" وهلال القدس "ثلاثة ألقاب".

لم يقتصر دور المدرب المخضرم على حصد اللقب مع شباب الخليل، بل سبق له أن قاد شباب الظاهرية إلى حصد أول لقب لدوري المحترفين في الموسم الثالث من انطلاق المسابقة 2012/2013، بالإضافة إلى قيادته الغزلان لحصد عدة بطولات أخرى هي كأس أبو عمار وكأس الضفة الغربية وكأس السوبر.

وخاض أبو الطاهر العديد من التجارب مع فرق دوري المحترفين بعضها كان ناجحاً وأخرى لم يكتب لها النجاح، حيث تولى تدريب فرق دورا وأهلي الخليل والأمعري وشباب الخضر ولم يتوج مع الفرق الأربعة بأي ألقاب، إلا أنه كان قريباً من حصد لقب دوري المحترفين برفقة الخضر في موسم 2015/2016، لكن شباب الخليل تفوق حينها وتمكن من حصد اللقب لينهي الخضر المسابقة وصيفاً وهو أفضل انجاز للفريق خلال فترة تواجده في دوري المحترفين.

مركز بلاطة أدرك بعد عدة محاولات من حصد لقب المحترفين أن الحل المناسب يتمثل في التعاقد مع سعيد أبو الطاهر قبل نهاية موسم 2018/2019 بعدة جولات، إلا أن الفريق لم يفلح في استكمال مشوار المنافسة نظراً لتفوق هلال القدس حينها، إلا أنه قاد الفريق لحصد لقب كأس الضفة الغربية 2019، قبل أن يحقق حلم مخيم بلاطة بأكمله ويتوج بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخ النادي في موسم 2019/2020.

كل الإنجازات السابقة جعلت من أبو الطاهر أحد أبرز العلامات الفارقة في البطولة التي أقيم منها 12 نسخة، كان نصيب أبو الطاهر منها أربعة ألقاب مع ثلاثة فرق مختلفة، وهذا ما لم يتمكن من تحقيقه أي مدرب أخر سواء في الضفة الغربية أو حتى قطاع غزة.