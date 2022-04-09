باسم يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإندونيسي

غزة/ وائل الحلبي:

فاز المحترف الفلسطيني محمد باسم رشيد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإندونيسي لموسم 2022/2021 بناء على اختيارات الجماهير، بعد منافسة قوية مع أربعة لاعبين أخرين.

ويأتي فوز باسم بهذه الجائزة ليضاف لسجل انجازاته الذي حققه خلال فترة احترافه القصيرة سواء مع نادي الجيل السعودي في الموسم الماضي أو مساهمته في تحقيق فريقه بيرسيب للنتائج القوية في مشواره بالدوري الإندونيسي.

ونافس نجم المنتخب الوطني على جائزة أفضل لاعب في إندونيسيا خمسة لاعبين هم: البرازيلي سيرو ألفيس لاعب فريق بيرسكابو والتشادي إيزيكال ندوسال لاعب بايانغارا، والبرتغالي كارلوس فورتيس لاعب آريما كرونوس، والإندونيسي إيليا سباسوييفتش لاعب برسيسام، بالإضافة للياباني تايسي ماركاوا لاعب فريق بيرسيابا.

ويعتلي باسم صدارة هدافي فريقه في الدوري بتسجيله لـ6 أهداف، إلى جانب مساهمته في تسجيل 4 أهداف وهذا ما يجعل مدرب الفريق يعتمد عليه بشكل أساسي في كافة مباريات الفريق.

وكان باسم حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإندونيسي عن شهر أكتوبر الماضي، بعدما نجح في تسجيل أربعة أهداف خلال الشهر وساهم في تعزيز حظوظ فريقه في المنافسة على اللقب.

وتعد هذه التجربة الإحترافية الثانية التي يخوضها باسم نجم فريق هلال القدس السابق، حيث سبق له اللعب مع فريق الجيل في دوري الدرجة الأولى السعودي بالموسم الماضي.