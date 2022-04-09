الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ اليوم السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام، ويسود جو غائم جزئي ومعتدل ولطيف نهاراً، ومساءاً يميل الطقس ليصبح بارد نسبي إلى بارد، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وغدًا الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الشهر أو أقل بقليل، ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل خاصة في الجبال، ويسود جو بارد نسبي إلى بارد ليلاً، والرياح تكون متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة.

والإثنين المقبل، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تكون دون المعدلات السنوية بنحو الدرجتين مئويتين، ويسود خلال النهار جو بارد في ساعات الصباح والمساء والليل، وفي ساعات النهار يسود جو معتدل جداً في ساعات النهار، وتكون الفرصة سانحة لزخات محلية من المطر في بعض المناطق، والرياح تكون غربية خفيفة السرعة.

المصدر / فلسطين أون لاين