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مسؤول إسرائيلي: الإعفاء من التأشيرات مع المغرب بدأ نهاية مارس

09 ابريل 2022 . الساعة 01:29 بتوقيت القدس
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كشف رئيس بعثة الاحتلال الإسرائيلي لدى الرباط دافيد غوفرين، الجمعة، أن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرات مع المغرب، دخل حيز التنفيذ نهاية مارس/ آذار الماضي.

وقال غوفرين: "يسعدني أن أخبركم أنه تم توقيع اتفاق بين (إسرائيل) والمملكة المغربية بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية".

وأضاف غوفرين، في تغريدة: "دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في نهاية الشهر الماضي".

ولم يذكر متى تم توقيع الاتفاقية بين الجانبين ولا تفاصيل أكثر حولها، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات المغربية.

إلا أنه في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت سلطات الاحتلال والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000، وذلك برعاية أمريكية.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

المصدر / الأناضول
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#المغرب #الاحتلال الإسرائيلي

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