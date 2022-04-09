"الخارجية الإيرانية" تؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، على عملية تل ابيب بالقول: "محاربة المحتلين حق مشروع وواضح وطبيعي لشعب فلسطين الأعزل".

وأضاف: "وهو رد على اعتداءات الصهاينة المتكررة على المقدسات وجرائمه المستمرة ضد الشعب المضطهد والمحروم بشدة في القدس المقدسة والأراضي الفلسطينية الأخرى".

ونفذ الفدائي رعد فتحي حازم من جنين عملية نوعية في "تل أبيب"، أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة 15 آخرين، واستشهد خلال اشتباك مسلح في مدينة يافا فجر أمس الجمعة.





المصدر / فلسطين أون لاين