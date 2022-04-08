لليوم السابع.. إصابات واعتقالات في باب العامود

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدائها على الأهالي بعد خروجهم من المسجد الأقصى المبارك وأدائهم صلاة التراويح في سابع أيام شهر رمضان المبارك.

وأظهرت مقاطع فيديو اعتقال قوات الاحتلال عدد من المواطنين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال لاحقت الشبان وقمعتهم، ولاحقت عددا منهم، في محاولة لإفراغ المنطقة.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الأهالي في منطقة باب الساهرة وفي شارع السلطان إبراهيم بالقدس.

وأفاد الهلال الأحمر في تصريح مقتضب، إصابة اثنين من المواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال على الأهالي بالضرب في باب العامود.

الاحتلال يستنفر قواته في منطقة باب العامود ويقــمع الأهالي ويعــتدي عليهم pic.twitter.com/Vy24D4x7Ej — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 8, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين