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"القوى الوطنية" تستنكر وقوف بعض الأنظمة مع الاحتلال

08 ابريل 2022 . الساعة 22:24 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

عقبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، على بيانات الإدانة التي تصدر عن بعض الدول العربية والإسلامية بحق عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.

وأعربت اللجنة في بيان صحفي، عن رفضها واستنكارها الإدانات التي تقف مع الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا الأعزل.

وقالت: "كان الأجدى بهذه الأنظمة الانسجام مع مواقف شعوبها الحرة التي تناصر فلسطين وشعبها ومقاومتها"، مطالبة إياها بالاعتذار لشعبنا عن هذه الإدانات والتراجع عنها.

وأضافت: "على هذه الأنظمة إدانة سياسة حكومة المستوطنين ومطالبة دول العالم بإدانة سياسة الاستيطان والقتل واقتحام المدن التضييق علي المصلين في المسجد الأقصى، وعليها الوقوف مع الحق التاريخي لشعبنا في أرضه، بدلاً من تملق الاحتلال الذي يستهدف هذه الدول كما يستهدف شعبنا".

وأكدت اللجنة أن "مقاومتنا للاحتلال حق مشروع كفله القانون الدولي وسيستمر شعبنا وأبطاله في مقاومة الاحتلال والمستوطنين حتى يرحل عن أرضنا ومقدساتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال الإسرائيلي #عملية تل أبيب #لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية

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