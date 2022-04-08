قاسم للميادين: نستهجن استنكار تركيا والبحرين عملية (تل أبيب)

استهجن الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، مساء اليوم، استنكار السفارة التركية لدى الاحتلال الإسرائيلي والخارجية البحرينية لعملية ديزنقوف في (تل أبيب).

وقال قاسم، خلال رده على أسئلة بمقابلة مع قناة الميادين: إن "مقاومة شعبنا هي دفاع عن النفس والمقدسات وهي حق مكفول بكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

وأوضح أن سياسة الاحتلال العدوانية ضد شعبنا ومقدساتنا هي أحد أشكال الإرهاب والعنصرية في العالم.

ونفذ الفدائي رعد فتحي حازم من جنين عملية نوعية في "تل أبيب"، أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة 15 آخرين، واستشهد خلال اشتباك مسلح في مدينة يافا فجر اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين