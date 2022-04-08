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مصادر عبرية: الشهيد رعد تواجد بمسجد يافا قبل عملية "تل أبيب" وبعدها

08 ابريل 2022 . الساعة 18:39 بتوقيت القدس
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قالت مصادر عبرية، إن أجهزة الاحتلال الأمنية تعتقد أن منفذ عملية "تل أبيب" الشهيد رعد حازم من مخيم جنين انطلق من المسجد في يافا وعاد إليه بعد العملية حيث استشهد فجر اليوم الجمعة.

ونقل موقع "مكان" العبري عن مصادر عبرية: "يستدل من التحقيق أن المنفذ كان يعرف منطقة العملية ومكث فيها قبل تنفيذ العملية".

ولم يعرف بعد من أين حصل المنفذ على المسدس الذي استخدمه.

وتدعي المصادر أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن المنفذ تلقى المساعدة من أحد اقربائه.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنه "لا توجد شبهات حتى اللحظة بأن المسؤولين في المسجد علموا بعزمه تنفيذ العملية".

وترجح التقديرات أن الشهيد رعد وصل إلى المسجد خلال نهار أمس، وليس واضحا متى دخل إلى الأراضي المحتلة عام 48

المصدر / وكالات
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#تل أبيب #جنين #الشهيد رعد حازم

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