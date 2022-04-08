مصرع مستوطن ثالث متأثرا بجراحه في عملية "ديزنغوف"

ارتفع عدد قتلى عملية ديزنغوف في "تل أبيب" إلى 3 بعد الإعلان، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل مستوطن ثالث متأثرًا بإصابته الحرجة.

وأعلنت مصادر عبرية، نقلا عن مستشفى "ايخلوف" مقتل المستوطن الثالث، متأثراً بجراحه الحرجة.

وأشارت مصادر الاحتلال، إلى أن 3 من مصابي العملية الفدائية بحالة حرجة.

وفجر اليوم، استشهد الفدائي رعد حازم من جنين، منفذ عملية "ديزنغوف" خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مدينة يافا، بعد ساعات من المطاردة، إثر عملية فدائية أسفرت عن حتى اللحظة عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 15 آخرين.

ووفق الإذاعة العبرية، فإن عناصر في جهاز "الشاباك" تعرفوا على الشهيد رعد قرب أحد مساجد المدينة، وطلبوا منه تسليم نفسه، إلا أنه فتح النار صوبهم ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح واستشهاده على الفور.

يذكر أن عدد قتلى المستوطنين في 4 عمليات فدائية نفذت خلال الأسبوعين الأخيرين وصل إلى 14 قتيلاً.

المصدر / فلسطين أون لاين