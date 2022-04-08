إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وكفر قدوم

أصيب عدد من المواطنين، بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال، مسيرات جماهيرية، في قريتي بيت دجن شرق نابلس، وكفر قدوم شرق قلقيلية.

واندلعت مواجهات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، إثر قمع قوات الاحتلال، مسيرات شعبية منددة بالاستيطان وجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وذكرت مصادر محلية في نابلس، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة الأسبوعية ببيت دجن، احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي القرية.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 11 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات بيت دجن، وآخر بالحروق، واثنين نتيجة السقوط، كما أصيب شاب بقنبلة غاز مباشرة في الظهر.

كما أصيب 4 مواطنين بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن المواجهات نشبت إثر مسيرة شعبية مناهضة للاستيطان.

وذكرت مصادر محلية، أن شابا أصيب برصاص الاحتلال على طريق عين سامية قرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين