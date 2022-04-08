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دعواتٌ مقدسية لاستمرار الاعتكاف في الأقصى حتى نهاية رمضان

08 ابريل 2022 . الساعة 16:04 بتوقيت القدس
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أُطلقت دعوات مقدسية للاستمرار بالاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك حتى نهاية شهر رمضان.

وانطلقت هذه الدعوات في ظل حرمان سلطات الاحتلال للفئات الشابة والفتيّة من أهالي الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى القدس والمسجد الأقصى. كما منعت دخول من تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 50 عامًا إلّا بتصريح منها.

وأيضاً تزامناً مع استمرار السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وتستمر جماعات "الهيكل" المزعوم بحشد مناصريها من المستوطنين لاقتحام المسجد الأسبوع القادم في عيد "الفصح" العبري الذي يوافق 15-20 رمضان، وذبح "قرابين" العيد في باحاته.

وحذرت أوساط فلسطينية من السماح لحاخامات المعاهد التوراتية والمستوطنين المتطرفين، بذبح القرابين في باحات الأقصى خلال يوم الفصح العبري، مشددين على أن إقدام المستوطنين على ذلك سيفجر الأوضاع في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس

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