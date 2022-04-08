الهندي: عملية "تل أبيب" ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية

قال رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، إن عملية "تل أبيب" التي نفذها الشهيد رعد حازم، مساء أمس، "ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية، تثبت هشاشة كيانه من الداخل".

وأضاف في تصريحات اليوم الجمعة، إن "الشعب الفلسطيني يخرج من كل مكان لمواجهة الاحتلال بكل ما يملك من وسائل متاحة لديه"، لافتاً إلى أن "الاحتلال يستهين بالفلسطيني وبإرادته عندما يدافع عن كرامته وعن أبنائه وشعبه".

وتابع: "الاحتلال فشل أمام إرادة شاب نفذ عملية نوعية في وسط كيان الاحتلال"، لافتاً إلى أنه "لا قيمة لأي دولة تطبع علاقاتها مع الاحتلال، فالعدو لن يوفر لهم الأمن والحماية أمام أي حدث".

وأكد الهندي أن "كل تهديدات العدو لم تردع شعبنا ولن تردعه، والعمليات النوعية تُنفذ في قلب الكيان، وسنسمع إدانات كثيرة بالمرحلة القادمة، وهي لن تؤثر على شعبنا ومقاومته".

وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني موحد أمام هذا الاحتلال، وموحد في الدفاع عن كرامته وأرضه ومستقبله ومقدساته".

وكان الشهيد رعد حازم (من مخيم جنين) قد تمكن من قتل مستوطنين اثنين وإصابة 15 آخرين، ستة منهم بجروح خطيرة، بعد إطلاقه النار عليهم في شارع "ديزينكوف" بـ"تل أبيب" مساء أمس الخميس.

وفشلت كل محاولات الاحتلال في الوصول إليه أمس، حتى تمكن، فجر اليوم الجمعة، من تعقبه وقتله بمدينة يافا، في عملية بحث شارك فيها آلاف العناصر الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وفق الإعلام العبري.

وهذه العملية هي الرابعة خلال أقل من ثلاثة أسابيع، والتي أسفرت مجتمِعة عن مقتل 13 إسرائيلياً، بينهم عناصر أمن، في بئر السبع، والخضيرة، وبني براك.

المصدر / فلسطين أون لاين