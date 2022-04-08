جمعية كويتية تطلق حملة "50 الأقصى" لدعم الشعب الفلسطيني

أطلقت جمعية بلد الخير الكويتية، اليوم الجمعة، حملتها "50 الأقصى"، بما يشمل خمسة مشاريع لدعم الشعب الفلسطيني.

وقال مدير عام الجمعية، عثمان الثويني، إن الجمعية "وضعت ضمن برامجها الإنسانية حملة مخصصة لدعم الفلسطينيين، تتنوع أنشطتها لتشمل خمسة مشاريع أساسية، وذلك في إطار تقديم العون للمحتاجين في فلسطين، سواء بالقدس الشريف، أو في الضفة، أو غزة".

وأضاف لـ"قدس برس" أن "الوضع الإنساني لأهل فلسطين يتطلب المسارعة في مد يد العون لهم"، مشيراً إلى أن "الإحصائيات والبيانات الرسمية تشير إلى تجاوز نسبة الفقر 30 بالمئة في عموم فلسطين، وارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 50 بالمئة في غزة وحدها".

وأوضح الثويني أن المشاريع التي ستتضمنها الحملة في نسختها الثانية؛ هي "كفالة الأسر، وتوفير الدعم الصحي للمستشفيات، وكفالة الأيتام، وترميم بيوت الأسر الفقيرة، وتوفير المستلزمات والأدوية".

وعبّر عن شكره وتقديره للفرق التطوعية والشخصيات العامة والإسلامية الداعمة، مشيراً إلى أن الحملة ستستمر حتى نهاية شهر رمضان.

وبيّن الثويني أن الجمعية تتلقى التبرعات عبر موقعها الالكتروني، أو من خلال استقبال المتبرعين بمقر الجمعية في منطقة الخالدية بالعاصمة الكويت.

و"بلد الخير"، تأسست عام 2017 بهدف تعزيز القيم الأخلاقية والهوية الإسلامية، وتحقيق مبدأ التكامل الاجتماعي في الكويت، وإقامة المشاريع الخيرية بمختلف أنواعها في أنحاء العالم، وفق بيانها التأسيسي.

المصدر / وكالات