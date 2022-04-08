مشعل يهنئ والدي الشهيد رعد ويشيد ببطولته وشجاعته

هاتف رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، والدي الشهيد رعد حازم، مشيدا ببطولته وبسالته في تنفيذ العملية البطولية في "تل أبيب " ليلة أمس.

وهنأ مشعل خلال المحادثة الهاتفية، اليوم الجمعة ذوي الشهيد رعد من مخيم جنين بهذه البطولة التي رفعت رأس شعبنا الفلسطيني وأمتنا، وجعلت "تل أبيب" تقف على رجل واحدة في ليلة كاملة، وأعجزت قوات العدو.

وأضاف مشعل "أن كل شعبنا وأمتنا فخورة بكم وبما قدمه نجلكم الشهيد رعد، وهذا الأثر العظيم الذي تركه استشهاده وشجاعته في شعبنا وأمتنا، وهو ما يؤكد ويعزز ثقتنا بالنصر وهزيمة العدو، وأن هذا الاحتلال إلى زوال قريب بإذن الله".

من جهته قال والد الشهيد (أبو رعد) خلال حديثه مع مشعل "إنه فخور بابنه وما قدمه، وإنه فدا لله والإسلام وفلسطين، وأن الله تعالى أعطاه ثمانية من الأبناء والبنات وقد أخذ واحدا منهم، ولله ما أعطى وله ما أخذ، وأقدّم ابني بكل نفس راضية".

وأوضح والد الشهيد أن عائلته لاجئة من قرية شفا عمرو في الجليل الغربي شمال فلسطين، وتسكن في مخيم جنين للاجئين، وأنه وعائلته وأبناءه مع المقاومة حتى النصر والتحرير بإذن الله.

وأكد والد الشهيد لمشعل "أن تهديدات قيادة الاحتلال باعتقالي لا تخيفني، وأنني كنت وما زلت ابن قضية فلسطين ولن أتخلى عنها".

وأشاد مشعل في ختام الاتصال الهاتفي بوالدي الشهيد وعائلته وكلماتهم المؤمنة الواثقة، وقال "إن الشهيد رعد استمد هذه البركة والشجاعة من والديه ومعدنهم الأصيل".

المصدر / فلسطين أون لاين