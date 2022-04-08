زيادة كبيرة في طلبات الدعم النفسي من الإسرائيليين

أعلنت "منظومة الدعم النفسي الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، أنّ هناك زيادة كبيرة بنسبة عشرات بالمائة في طلبات المساعدة النفسية عقب العملية التي وقعت في ديزنغوف بتل أبيب الليلة الماضية وأدت لمقتل مستوطنين إثنين وإصابة 15 بجروح متفاوتة.

وذكر موقع "واي نت" العبري، أنّه "ومنذ عملية بئر السبع قبل أسبوعين، فإنّ العدد ازداد بنسبة 30% في طلبات الدعم النفسي، والتي يتم تصنيفها بأنها ناجمة عن القلق والخوف، ومنذ عملية ديزنغوف في تل أبيب تم تخصيص رقم مجاني للطوارئ لتقديم الدعم النفسي للإسرائيليين".

مساء أمس، أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل إثنين من المستوطنين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين في عملية إطلاق نار بشارع "ديزنغوف" وسط (تل أبيب).

المصدر / فلسطين أون لاين