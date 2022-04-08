حماس والجهاد بخان يونس تنظمان وقفة دعم للمقاومة بالضفة

نظمت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، في مدينة خان يونس، وقفة دعم للمقاومة في الضفة الغربية، وتضامناً مع أهالي مدينة جنين التي تتعرض لاعتداءات مستمرة من الاحتلال.

وشارك في الوقفة أمام المسجد الكبير وسط المدينة، بعد صلاة الجمعة، حشد من المواطنين، وقادة من حركتي حماس والجهاد، وعدد من مقاتلي سرايا القدس.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام أن شعبنا وحدةٌ واحدة، وهو يعيشُ مأساة بفعل الاحتلال، قائلًا: "إن شعبنا شعبٌ حر وحي، وهو ينوب عن الأمة كلها في التصدي للهجمة الإسرائيلية المسعورة التي تستهدف الأمة كلها".

وقال عزام خلال كلمة له في الوقفة التضامنية: "إن شعبنا لم يُحبط رغم مرور قرابة قرن على كفاحه، ورغم ظروفه القاسية لازال ثابتاً، مرابطاً، ومقاوماً، وإن معركة جنين التي وقعت في مثل هذه الأيام عام 2002 كانت أسطورة، وذكراها تُلهم الأجيال، وتؤكد على حيوية شعبنا".

وأضاف: "شعبنا لا يحتاج لمن يُذكره بواجبه، فهو يُدرك واجباته جيداً رغم تقصير المسلمين والعرب"، ودعا العالم لأن يرى الأمور بموضوعية وينحاز لمظلومية شعبنا.

وانطلقت بعد ظهر اليوم، مسيرات جماهيرية في العديد من المدن والمخيمات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ابتهاجاً بعملية الشهيد رعد حازم في (تل أبيب) ودعما للمقاومة الفلسطينية المتصاعدة ضد الاحتلال.

وردد المشاركون في المسيرات هتافات تمجد المقاومة وعمليات المقاومين في قلب مدن العدو.

















المصدر / فلسطين أون لاين