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الاحتلال يفرج عن 4 صيادين من رفح بعد اعتقالهم لساعات

08 ابريل 2022 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
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أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن أربعة صيادين فلسطينيين، بينهم مصاب، بعد اعتقالٍ استمر لساعات في ميناء أسدود القريب من قطاع غزة.

وكانت بحرية الاحتلال قد أطلقت الرصاص، في ساعة مبكرة اليوم، صوب مراكب الصيادين، واحتجزت أربعة منهم، أحدهم مصاب برصاص الاحتلال، واستولت على مركبين قبالة شاطئ مدينة رفح جنوبي القطاع.

ووفق مصادر محلية؛ فقد هاجمت مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة، بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم المياه، وحاولت إغراقها، وأرغمتها على مغادرة المكان إلى الشاطئ.

وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي التنغيص على حياة الصيادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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