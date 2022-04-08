هنية يهاتف والد الشهيد رعد حازم ويُشيد بالبطولة العظيمة التي صنعها

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، والد الشهيد البطل رعد زيدان حازم، حيث هنأه وقدم له آيات الفخر والبطولة لاستشهاد نجله، مشيدًا بالبطولة العظيمة التي قام بها انتصارًا للقدس وللأقصى ولشهداء فلسطين.

وقال رئيس هنية خلال مكالمته: إن رعد رفع هامات الشعب والأمة، وهو يلقى الله مقبلًا غير مدبر صائمًا قائمًا بالقسط وبالحق الخالد في فلسطين، وارتقى إلى العلا بعزة ليحوز أجر المجاهدين والصائمين والشهداء وحب الملايين من أبناء هذا الشعب والأمة الذين كانوا طوال الليل يتابعونه بالابتهال لله والدعاء له.

وأكد أن هذه الدماء ستزهر نصرًا عظيمًا، ولن تذهب سدى، وستحفظ أسماء رعد وإخوانه كأسماء منيرة في سماء القدس والأقصى.

ونفذ الشاب رعد حازم من مدينة جنين عملية بطولية مساء أمس، في منطقة "ديزنغوف" بـمدينة (تل أبيب) أسفرت عن مقتل حسب الاعتراف الإسرائيلي مستوطنين اثنين، وإصابة 13 آخر بعضها إصابات خطرة.

المصدر / فلسطين أون لاين