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حزب الله: عملية (تل أبيب) البطولية أظهرت ضعف الكيان وهشاشته

08 ابريل 2022 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
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أصدر حزب الله في لبنان بياناً، تعليقاً على عملية (تل أبيب) التي نفذها الشهيد رعد فتحي زيدان حازم (29 عاماً)، أمس الخميس.

وجاء في البيان: "مرةً جديدةً يُثبت المقاومون الفلسطينيون قدرتهم على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والرد على جرائمه المتمادية، وتوجيه الضربات المذلّة له، حيث لا يتوقع وفي عمق كيانه الغاصب".

وقال حزب الله إنّ "العملية البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد رعد فتحي حازم في (تل أبيب)، أظهرت ضعف الكيان الصهيوني وهشاشته وإرباكه وتخبط أجهزته العسكرية والأمنية، وفشلها الذريع في مواجهة مجاهد فلسطيني واحد، على الرغم من استعانة العدو بأجهزته المختلفة والزجّ بأكثر من ألف جندي في ساحة المعركة".

وأشاد البيان "ببطولات الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة"، وحيّا كلّ المجاهدين والمناضلين الذين "جعلوا هذا الكيان المجرم في حالة ضياع وإذلال أمام العالم".

ورأى حزب الله أنّ "تتابع العمليات النوعية الناجحة يؤكد أنّ قرار الشعب الفلسطيني هو مواصلة النضال، وأنّ عزيمته أقوى من إرادة الاحتلال، فهو عقد العزم على مواصلة دربه حتى تحرير كل فلسطين من البحر إلى النهر".

وباركت الفصائل الفلسطينية عملية (تل أبيب)، وقالت إنّه "ردّ فعل طبيعي على جرائم الاحتلال".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن فوضى في (تل أبيب) بعد العملية، وأشارت إلى أنّ أكثر من 1000 جندي إسرائيلي انتشروا في الشوارع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حزب الله #عملية تل أبيب #رعد حازم

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