حماس تزف بطل عملية (تل أبيب) الشهيد "حازم" وتؤكد أن المقاومة مستمرة

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد المجاهد بطل عملية (تل أبيب) رعد حازم، مؤكدة أن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال.

وقالت حركة حماس، في بيان لها، اليوم الجمعة: "تزف حركة حماس شهيد فلسطين المقدام المجاهد رعد فتحي حازم (29 عاما) من مخيم جنين البطولة، والذي ارتقى مقبلاً غير مدبر بعد عملية نوعية في (تل أبيب).

وأضاف البيان: "نهنئ جنين ومخيمها وعائلة حازم بارتقاء الشهيد، الذي أبى إلا أن يؤكد للاحتلال أن القدس والأقصى خط أحمر، وأن أبطال جنين على العهد مع الله بالمضي في طريق المقاومة والتحرير".

ودعت حماس شبابنا وأبناء شعبنا إلى مواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال في كل المواقع، ولنحيل حواجزه التي يخنق بها مدننا بالضفة إلى كتل نار ملتهبة.

وأكدت أن المسجد الأقصى المبارك الذي يتهدده الاحتلال ومستوطنوه بالتدنيس، سيحميه المرابطون وشعبنا والمقاومة بكل ما أوتوا من قوة وعزيمة وثبات.

ونفذ البطل رعد حازم عملية فدائية مساء أمس، أسفرت بحسب الاعتراف العبري لمقتل مستوطنين، وإصابة 13، بعضهم حالته خطرة.

المصدر / فلسطين أون لاين