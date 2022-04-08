إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال غرب طولكرم

أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، فجر اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مصانع "غيشوري" الإسرائيلية، غرب مدينة طولكرم (شمال غرب الضفة).

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية والمعدنية المغلفة بالمطاط تجاه الشبان، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بالرصاص الحي في الظهر والفخذ.

وأضافت المصادر أن الشبان المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و22 عاماً، وقد جرى نقلهم إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين شمال وجنوب وغرب طولكرم، ومنعت العمال من التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.

المصدر / فلسطين أون لاين