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أسعار الدجاج واللحوم والخضار بغزة اليوم الجمعة
08 ابريل 2022 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة
#دجاج
#خضار
#لحوم
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