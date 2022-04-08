الطقس: أجواء غائمة ومغبرة

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين