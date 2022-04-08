استشهاد منفذ عملية (تل أبيب) بعد مطاردة لأكثر من 9 ساعات

استشهد فجر اليوم الجمعة، منفذ عملية إطلاق النار وسط "تل أبيب"، بعد مطاردته ومحاصرته من قبل قوات الاحتلال بمدينة يافا المحتلة.

وزعم جهاز الشاباك، أنه "اغتال منفذ عملية تل أبيب بعد خوضه اشتباكا مع قوة من وحدة اليمام وقوة من الشاباك خلال تحصنه بالقرب من مسجد في يافا".

وذكرت مصادر إعلامية أن أصوات إطلاق رصاص سُمعت في يافا، وتحديدًا في منطقة دوار الساعة، قرابة الساعة الخامسة فجرًا، بالتزامن مع مرور قوات كبيرة من شرطة الاحتلال بالمكان.

وقتل إسرائيليان، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، الخميس، في عملية إطلاق نار نوعية بشارع "ديزنكوف" الشهير وسط "تل أبيب".

وعقب العملية باشر المئات من عناصر أمن الاحتلال وبمشاركة وحدات خاصة من جيش الاحتلال، البحث عن منفذ العملية الذي نجح بالانسحاب ثم الاختفاء.

في حين، قالت مصادر محلية إن "منفذ العملية هو الشاب رعد فتحي حازم (29 عاما) من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة".

المصدر / فلسطين أون لاين