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شاهد: اللحظات الأولى من عملية إطلاق النار وسط (تل أبيب)

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بالفيديو شاهد: اللحظات الأولى من عملية إطلاق النار وسط (تل أبيب)

08 ابريل 2022 . الساعة 01:51 بتوقيت القدس
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نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى لعملية إطلاق النار التي نفذت مساء الخميس بشارع "ديزنكوف" وسط "تل أبيب.

وأسفرت العملية النوعية عن مقتل إسرائيليين اثنين، واصابة 15 آخرين، بينما ما زالت تتواصل محاولات الاحتلال للوصول إلى المنفذ.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن أكثر من ألف شرطي، وبمشاركة وحدات خاصة، يمشطون عدة شوارع بحثًا عن منفذ العملية الذي لا يزال حرا منذ تنفيذ عمليته في عدة مناطق من "تل أبيب".

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#تل أبيب #دينزكوف

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