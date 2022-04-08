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نفتالي معقبا على عملية "ديزنكوف": نعيش ليلة صعبة للغاية

08 ابريل 2022 . الساعة 01:24 بتوقيت القدس
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قال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت، اليوم الجمعة، تعقيبا على عملية (تل أبيب) النوعية، إنها "ليلة صعبة للغاية".

وأوضح بينت أن عناصر شرطة الاحتلال والقوات الخاصة ما زالوا يحاولون الوصول إلى المنفذ.

وقتل إسرائيليان، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، الخميس، في عملية إطلاق نار نوعية بشارع "ديزنكوف" الشهير وسط "تل أبيب".

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن أكثر من ألف شرطي يمشطون عدة شوارع في (تل أبيب) بحثًا عن منفذ العملية الذي نجح بالاختفاء، رغم الانتشار الواسع لوحدات خاصة من شرطة الاحتلال في المدن الرئيسية بالداخل المحتل.

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#نفتالي بينت #ديزنكوف

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