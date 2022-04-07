حركة حماس تبارك عملية (تل أبيب) وتؤكد أن المقاومة مستمرة ومتصاعدة

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عملية (تل أبيب) التي وقعت مساء اليوم الخميس.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن المقاومة ضد الاحتلال وجنوده مستمرّة ومتصاعدة، وهي ردٌّ طبيعي دفاعاً عن شعبنا وقدسنا وأقصانا.

وأدت عملية (تل أبيب) إلى وقوع قتيلان، وإصابة عدد آخر من المستوطنين.

وقالت حماس: إنَّ استمرار إرهاب الاحتلال وجرائمه، ومحاولات تهويده للقدس، وتقديم القرابين في باحات المسجد الأقصى لبناء هيكلهم المزعوم، في ما يسمّى عيد الفصح تقف دونه الدماء والرصاص؛ فشعبنا لن يسمح بذلك، ومقاومتنا ستقف بالمرصاد لكل من يُفكّر بالمساس بقدسنا وأقصانا والأيام شاهدة على ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين