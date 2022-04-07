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الجزائر.. ارتفاع ضحايا انفجار غاز شرقي البلاد إلى 9 قتلى

07 ابريل 2022 . الساعة 22:31 بتوقيت القدس
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ارتفعت حصيلة انفجار غاز بمبنى سكني شرقي الجزائر الخميس، إلى 9 قتلى و16 جريحا.

وأفاد التلفزيون الرسمي أن الحصيلة المؤقتة لانفجار الغاز بمبنى سكني بولاية برج بوعريريج (شرق)، ارتفعت إلى 9 قتلى، و16 مصابا بجراح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى مستشفى الولاية.

وفي وقت سابق الخميس، قال بيان لهيئة الحماية المدنية الجزائرية، إن فرق تابعة لها، تدخلت في وسط مدينة برج بوعريريج جراء انفجار للغاز، أدى إلى انهيار مبنى سكني مكون من طابقين.

وأوضحت حينها، فضائية "الشروق نيوز " الجزائرية الخاصة، أن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وتداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع مصورة لموقع الحادث وتوافد المواطنين عليه للمساعدة في إجراءات إنقاذ الضحايا.

ونشر حساب الرئاسة الجزائرية على فيسبوك، بيانا تضمن تعزية الرئيس عبد المجيد تبون لعائلات ضحايا الانفجار، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وتتكرر حوادث انفجار الغاز الطبيعي في الجزائر من حين لآخر، في ظل اعتماد السكان عليه في التدفئة المنزلية بنسبة تفوق 70 بالمئة في عموم البلاد.

كما تسجل الجزائر في كل شتاء عشرات الضحايا، بسبب مدفآت غاز منزلية تسبب الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، المعروف باسم "القاتل الصامت" لكونه بلا لون ولا رائحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجزائر #ضحايا #انفجار غاز

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