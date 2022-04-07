نقل الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة لعيادة سجن الرملة

قال مركز "حنظلة" لشؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال نقلت الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة من سجن "عوفر" إلى عيادة سجن الرملة.

وقال المركز في تصريح صحفي، إن إدارة سجون الاحتلال، نقلت الأسير عواودة إلى عيادة سجن الرملة بعد تدهور وضعه الصحي، بسبب استمرار إضرابه عن الطعام منذ 36 يوماً.

والأسير عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا/ الخليل، معتقل إداريًا منذ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة أشهر، وهو أسير سابق تعرّض للاعتقال عدة مرات منذ العام 2002، غالبيتها رهن الاعتقال الإداري.

يذكر أنّ هذا الإضراب هو الإضراب الثاني للمعتقل خليل عواودة، حيث خاض سابقًا مع الأسرى الإضراب الجماعيّ عام 2012.

المصدر / فلسطين أون لاين