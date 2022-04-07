حماس تطالب "الصحة العالمية" بالكشف عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى

طالب المتحدث باسم حركة حماس، جهاد طه، منظمة الصحة العالمية، بـ"ضرورة الكشف عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى، أمام المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، والعمل على زيارتهم، وتقديم الرعاية والعلاج الكامل لهم".

وشدد طه، في تصريح لـ"قدس برس"، بالتزامن مع يوم الصحة العالمي، الذي يوافق، اليوم الخميس، على "ضرورة التحرك العاجل لوقف ممارسات الاحتلال العنصرية بحق المرضى الفلسطينيين، الذين يعانون أمراضاً مختلفة، وضرورة تأمين كافة المستلزمات الصحية من أدوية ورعاية استشفائية".

وتابع: "يجب الضغط على سلطات الاحتلال لتسهيل إجراءات وصول المرضى، الذين يضطرون للعلاج في الداخل المحتل، وإجبارها على احترام المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بالمرضى، والتعامل معهم إنسانياً والالتزام بموجبات القانون الدولي".

وطالب "المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والإقليمية، وتحديداً منظمة الصحة العالمية، بأن تقف وقفة مسؤول أمام مهامها، وتتحرك جدياً من أجل إنقاذ حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال".

ويحتفي العالم، في السابع من نيسان/ أبريل من كل عام، بيوم الصحة العالمي، الذي "يسلط الضوء على الإجراءات العاجلة اللازم اتخاذها لصون صحّة البشر، وتحقيق الإنصاف في حصولهم على قدر متساوٍ من الرعاية الطبية".

المصدر / وكالات