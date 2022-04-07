أبو محفوظ: القدس رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني المقاوم

قال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، هشام أبومحفوظ، إن "قضية القدس وحدت الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج على خيار المقاومة والوحدة الوطنية والتمسك بحقوقه"، مؤكداً أنها "رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني المقاوم".

وأضاف أبو محفوظ، في تصريحات لـ"قدس برس"، أن "المحاولات الصهيونية لتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، مصيرها الفشل، أمام صمود شعبنا في مدينة القدس، والتفاف شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، ومعهم أبناء أمتنا وأحرار العالم حول القدس".

وأشار إلى أن "المؤتمر الشعبي يعتبر قضية القدس عنوانا لمعركة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال".

ودعا لضرورة توحد الشعب الفلسطيني، قائلا: "الشعب الفلسطيني اليوم بأشد الحاجة إلى التوحد بجميع مكوناته على برنامج نضالي مقاوم، بحيث تكون القدس أساس هذا البرنامج لاستعادة أرضنا وحقوقنا".

وأشاد أبو محفوظ "بموقف أهالي مدينة القدس الثابت في الدفاع عن القدس والأقصى والتصدي لاقتحامات واعتداءات المستوطنين في شهر رمضان".

ومنذ بداية شهر رمضان، تواصل قوات الاحتلال، استفزازها للمصلين الذي اعتادوا الوصول إلى منطقة "باب العامود" بالبلدة القديمة كل يوم في شهر رمضان، بعد انتهاء صلاة التراويح في المسجد الأقصى.

المصدر / وكالات