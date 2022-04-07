الجنايات الكبرى تصدر أحكاماً بالإعدام والمؤبد في ثلاث قضايا قتل

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى، اليوم الخميس، بالإجماع حكماً بالإعدام في قضيتين منفصلتين على مواطنين أدينا بتهمة القتل قصداً خلافاً للقانون، والحبس المؤبد على مدان في قضية قتل ثالثة.

ووفق بيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاء، فقد أدانت هيئة المحكمة المدان (أ/ج)، بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور "محمد مازن الدهشان"، وحكمت بالإجماع معاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت، ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية، وذلك عن تهمة القتل قصداً، والسلب، وحمل سكين، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأشار البيان، إلى أن المدان قتل قصداً المجني عليه محمد مازن الدهشان، بتاريخ (20/06/2012)، وذلك بأن أعد العدة وضرب المجني عليه عدة طعنات بمنقطة الصدر بواسطة (سكين)، مما أدى إلى وفاته.

كما أدانت الهيئة المدان (ش/ع)، بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدورة "ميسر عاصم الخضري"، وحكمت بالإجماع على معاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت، ومصادرة أداة الجريمة، وذلك عن تهمة القتل قصداً، والسطو على بيت سكني ليلا بقصد ارتكاب جناية، وحمل أداة مؤذية وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وفي قضية ثالثة قضت الهيئة حكماً بمعاقبة المدان (أ/غ) بالحبس المؤبد وذلك عن تهمة القتل عن غير القصد، والمشاجرة في مكان عام، وحمل أداة مؤذية، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وكانت المحكمة قد عدلت التهمة من القتل قصداً لغير القصد، ويعتبر المدان حدثاً حيث ارتكب الجريمة وهو في الرابعة عشر من عمره أي أقل من (18) عاماً.

وأشار البيان، إلى أن المدان قتل المجني عليه مروان محمد الحداد بتاريخ (30/10/2020م)، باستخدام أداة مؤذية عبارة عن (حجر سليكات).

كما حكمت هيئة الجنايات الكبرى بانقضاء الدعوى الجزائية بالصلح الجزائي بحق المتهم (ه/م)، وذلك في قضية مقتل المواطن "جهاد إياد محرم"، بعد تنازل أولياء الدم وتقديم سند مصالحة، وكان المتهم قتل عن غير قصد المتهم بتاريخ (05/10/2017)

وجاءت الأحكام بعد عدة جلسات وتقديم النيابة العامة كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وبعد إتاحة الفرص وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع وتقديم البينات، وسماع مرافعات محاميهم.

الجدير ذكره أن الأحكام صدرت من هيئة الجنايات الكبرى، التي تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً، ضمن سياسته بالاهتمام في قضايا الرأي العام لاسيما القتل والمخدرات والفساد، وسرعة الفصل فيها؛ للسعي نحو مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.

المصدر / فلسطين أون لاين