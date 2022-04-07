"شاهد": تحدّيات مُتعدّدة تواجه الطفل الفلسطيني

أكدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" أنّ الطفل الفلسطيني يواجه تحدّيات متعددة، الأمر الذي يُقلّل من فرص حصوله على حقوقه الأساسية.

وبيّنت "شاهد"، في بيان لها بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، اليوم الخميس، أنّ أبرز ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون هو الحرمان من الحق في الحياة؛ إذ قتل الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، 5 أطفال، واعتقل نحو 200 طفل، في حين استشهد 78 طفلًا خلال عام 2021.

وأوضحت "شاهد" أنّ الطفل الفلسطيني يتعرّض أيضًا للحرمان من الحرية، فقد "سُجّل اعتقال نحو 1300 طفل فلسطيني خلال العام المُنصرم 2021، ممّا يُشكّل زيادة تصل إلى قرابة 140% عمّا سُجّل خلال العام الذي سبقه 2020".

واعتقلت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 200 طفل منذ مطلع العام الجاري، وما تزال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة 160 طفلًا.

ومن المُتوقّع أن يبلغ عدد الأطفال الفلسطينيين دون سن 18 عامًا منتصف العام 2022 نحو 2.35 مليون؛ منهم 1.2 مليون طفل من الذكور، و1.15 مليون طفل من الإناث، وبذلك تُشكّل نسبة الأطفال في فلسطين 43.9% من إجمالي السكان، 41.7% في الضفة الغربية و47.3% في قطاع غزة، وفق توقُّعات جهاز الإحصاء المركزي.

وقالت "شاهد"، إنّ سنة 2021 من السنوات التي طالت مرارتها العديد من الأطفال الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية الذين يُعانون أصلًا من صعوبة العيش نتيجة الانهيار الاقتصادي في لبنان، وانعكاسه على اللاجئين الفلسطينيين فيه، إلى جانب انتشار فايروس كورونا، وارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 85%.

وبيّنت أنّ هذه الأوضاع تنعكس مباشرة على الطفل الفلسطيني، ولكن بشكل مضاعف كونه لاجئًا فلسطينيًّا وطفلًا يحتاج إلى رعاية خاصة.

ويبلغ عدد الأطفال الفلسطينيين في لبنان أكثر من 60 ألف طفل، أي حوالي 30% من عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم حوالي 174 ألف لاجئ، وذلك وفقًا لآخر إحصاء تمّ في عام 2017 .

ودعت "شاهد" المجتمع الدولي إلى كسر الصمت تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلية المُتكررة بحقّ الشعب الفلسطيني ولاسيّما الأطفال.

كما طالبت، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسّسات الدولية الأخرى بإدانة اعتقال الأطفال في سجون الاحتلال.

ودعت منظمة "يونيسف" إلى بذل جهد أكبر في حماية الأطفال الفلسطينيين من بطش الاحتلال، مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق بالانتهاكات بحقّ الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدّدت على ضرورة تحمُّل "أونروا" مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين