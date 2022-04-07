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"المباحث" تُحيل 10 تجار متلاعبين بالأسعار للنيابة

07 ابريل 2022 . الساعة 14:03 بتوقيت القدس
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أحالت مباحث التموين والمعادن الثمينة بالشرطة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ملفات 10 تجار مواد غذائية ودواجن في محافظتي الوسطى والشمال للنيابة العامة لعدم التزامهم بالتسعيرة الحكومية، وبيعهم الدواجن بأسعار مرتفعة، بحسب بيان نشرته ظهر اليوم الخميس.

كما حررت مباحث التموين، رفقة الجهات المختصة، ثمانية محاضر ضبط بحق تجار تلاعبوا بأسعار السلع التموينية، وذلك خلال جولاتها الميدانية على الأسواق والمحال التجارية.

وبينت مباحث التموين أنها أحالت القضايا المذكورة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وفقاً للمقتضى القانوني.

جدير بالذكر أن مباحث التموين والمعادن الثمينة تجري جولات مستمرة لضبط الأسواق وتنظيمها، ومتابعة البضائع والسلع الغذائية، ومراقبة الأسعار، ومنع الاحتكار، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية الأمن الوطني لشهر رمضان المبارك، والتي بدأت بتنفيذها قُبيل الشهر الفضيل، وتستمر حتى آخر أيام عيد الفطر السعيد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #المباحث العامة #النيابة العامة

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