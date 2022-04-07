جماعات متطرفة تجدد دعوتها لاقتحام "الأقصى" في يوم "الفصح" اليهودي

جددت "جماعات الهيكل" اليمينية اليهودية المتطرفة، اليوم الخميس، دعوتها لتنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى المبارك في منتصف نيسان/أبريل الجاري، الذي يوافق أيام مناسبة "الفصح العبري"، وتقديم "القرابين" داخل ساحات الحرم القدسي الشريف.

جاء ذلك عبر منشورات في منصات التواصل الاجتماعي، لما يسمى بـ"طاقم جماعات الهيكل"، ترافقها صورة لخروف صغير، رمزا للقربان الذي يتوعد الحاخامات اليهود بذبحه في الأقصى خلال (الفصح العبري) هذا العام.

وقالت "جماعات الهيكل"، إن "المشاركة مهمة جدا، وهي ما تعهد به زعيم جماعة "العودة إلى جبل الهيكل رفائيل موريس"، الذي يتزعم التيار المنادي بفرض كامل الطقوس التوراتية في المسجد الأقصى.

ورُصدت دعوات من "جماعات المعبد" و"نساء من أجل الهيكل" لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى في شهر رمضان وتزامنًا مع الأعياد العبرية، لا سيما في يوم"الفصح" الذي يقع في الفترة 15 - 22 من نيسان/أبريل الجاري، ويتقاطع مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان.

المصدر / فلسطين أون لاين