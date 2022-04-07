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انتصاراً للقدس والأقصى

"حماس" تدعو للمشاركة في جمعة الفجر العظيم

07 ابريل 2022 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس "، جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في جمعة الفجر العظيم غدًا انتصارًا للقدس والأقصى، ورفضًا لقرارات الاحتلال وتدخّلاته السافرة في شعائرنا الدينية.

وقالت الحركة في بيان صحفي الخميس: "ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، إلى المشاركة والاحتشاد، في حملة الفجر العظيم، التي تأتي في أوّل جمعة من شهر رمضان المبارك، انتصاراً للقدس، ورفضاً لقرارات الاحتلال وتدخلاته السافرة في شعائرنا الدينية، ومنعه المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك".

وأهابت بجماهير شعبنا "للخروج في هذه الجمعة المباركة من أيّام الشهر الفضيل، بكل قوّة وإصرار، لنجدّد تمسّكنا بحقوقنا المشروعة كافة، ولحماية القدس والأقصى من خطر الاستيطان والتهويد وإجرام المستوطنين والمتطرّفين الصهاينة". 

وبعثت الحركة بتحية الفخر والاعتزاز لجماهير شعبنا، بكل مكوّناته وأطيافه، التي خرجت في الأسابيع الماضية تلبية لحملة الفجر العظيم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الدفاع عن الأقصى #جمعة الفجر العظيم #الرابط في الأقصى

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