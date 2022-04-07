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قلق أوروبي إزاء عنف المستوطنين ضد المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان

07 ابريل 2022 . الساعة 12:13 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء "أعمال العنف الأخيرة التي قام بها المستوطنون في قرية التواني وتلال جنوب الخليل ضد السكان الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إن أكثر من 10 مستوطنين ضايقوا وهددوا اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان الإسرائيليين كانا يرافقان راعيا فلسطينيا وقطيع أغنامه على أرض فلسطينية خاصة، في الرابع من نيسان/ إبريل الجاري، مؤكداً أن " هذا غير مقبول على الإطلاق".

وشدد على أن "لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في المشاركة في الأنشطة السلمية ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وبين أنه "بموجب القانون الدولي، يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من عنف المستوطنين".

المصدر / وكالات
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#الاتحاد الأوروبي #عنف المستوطنين #المدافعين عن حقوق الإنسان

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