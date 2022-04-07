الاحتلال يفرج عن معتقل من غزة بعد قضائه 17 عاماً في الأسر

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن معتقل من قطاع غزة بعد قضائه 17 عاما في معتقلاتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن إبراهيم أبو حصيرة من محافظة غزة على معبر بيت حانون شمال القطاع.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فميما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين