فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قلق أوروبي إزاء عنف المستوطنين ضد المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان

زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

الاحتلال يفرج عن معتقل من غزة بعد قضائه 17 عاماً في الأسر

هدهد سليمان

رمضان اليمن.. "يا رمضان يا بو المدافع أدي لنا مخزن بضائـع"

دعوات إسرائيلية لاقتحام "الأقصى" خلال عيد "الفصح العبري"

"سنديانة فلسطين" تؤنس وحدتها على مائدة الإفطار

"القدس أولًا".. شعار فلسطينيي الداخل لإنعاش اقتصاد المدينة

على بعد خطوات.. جيران للأقصى يحرمهم الإبعاد من الارتماء في أحضانه

الصبر من لوازم الصيام

إعلان تيك توك داخلي

الاحتلال يفرج عن معتقل من غزة بعد قضائه 17 عاماً في الأسر

07 ابريل 2022 . الساعة 11:46 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن معتقل من قطاع غزة بعد قضائه 17 عاما في معتقلاتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن إبراهيم أبو حصيرة من محافظة غزة على معبر بيت حانون شمال القطاع.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فميما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#أسير #الأسر #معتقل من غزة #إبراهيم أبو حصيرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة