غموض حول انطلاق بطولة الكأس بالضفة الغربية

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تسود حالة من الغموض بشأن انطلاق بطولة الكأس للموسم الحالي في الضفة الغربية المحتلة، في ظل عدم تحديد موعد لإنطلاقه، مع قرب إنتهاء بطولة الدوري الموسم الحالي.

بطولة الكأس غابت عن المشهد الكروي المحلي منذ عامين، ولم يعد أحد يذكرها، حتى بدأ الحديث يدور عن أنها باتت خارج أجندة اتحاد كرة القدم الموسم الحالي.

أسبوعان، فقط، وتنتهي منافسات دوري المحترفين، ولم يُعرف إذا كانت منافساته ستكون عبارة عن نقطة في نهاية سطر الموسم الكروي 2021-2022، أم هناك مسابقات رسمية أخرى كبطولة الشهيد ياسر عرفات، التي بلغت مربعها الذهبي، وتوقفت عند هذا الحد، دون إبداء الأسباب لتوقفها ودون الإعلان عن تجميدها.

ولم يتمكن اتحاد الكرة من تنظيم بطولة الكأس خلال الموسمين الماضي والذي قبله، بسبب انتشار فايروس " كورونا "، وكان بحاجة لإنهاء الموسم بسرعة.

واعتاد الوسط الرياضي على إقامة مباراة فاصلة بين بطلي الكأس في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ 7 سنوات لكنها توقفت بعد منع فريق خدمات رفح من الوصول لمدينة نابلس لمواجهة فريق بلاطة قبل عامين، ومن ثم انتشر فايروس كورونا وتجمدت البطولة.