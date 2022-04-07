الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني يبدأ اتصالاته بالمحترفين

غزة/ وائل الحلبي:

يواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني تواصله مع اللاعبين المحترفين الذي يرغب بضمهم للمعسكر التدريبي المقرر إقامته في مدينة اسطنبول التركية الشهر القادم في اطار التحضيرات للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023.

وأبلغ الجهاز الإداري عدد من اللاعبين المحترفين بموعد المعسكر وبدء التواصل مع أنديتهم من أجل المشاركة في المعسكر التدريبي الذي سيكون في ختام التحضيرات للتصفيات المقرر أن تقام في شهر يونيو القادم.

وسيكون من المؤكد عودة المحترفين محمود وادي وميشيل تيرمانيني وبدر موسى لتحضيرات المنتخب في تركيا، حيث تم التواصل مع اللاعبين الثلاثة من خلال اداري المنتخب جبر جبارين من أجل تسهيل مهمة تنقلهم.

ويسعى الجهاز الفني للفدائي استعادة القوة الهجومية للمنتخب في ظل تأثره خلال فترة غياب بعض اللاعبين المحترفين عن المشاركات الأخيرة وخاصة في بطولة كأس العرب، التي غاب عنها محمود وادي وعدي دباغ وصالح شحادة وبدر موسى وجوناثان سورية.

ومن المقرر أن يتم دعوة الثنائي مصعب البطاط وصالح شحادة للمشاركة في المعسكر، إلى جانب المساعي الحقيقة التي يجريها اتحاد كرة القدم لضمان وجود عدي دباغ رفقة الفدائي في التصفيات.

وفي نفس السياق يستعد ثمانية لاعبين من أصول فلسطينية يلعبون في تشيلي للتواجد رفقة المنتخب في معسكره بتركيا، حيث سيتواجدون للمرة الأولى مع الفدائي من أجل الوقوف على مستوياتهم ومدى جاهزيتهم للمشاركة في الاستحقاقات الدولية القادمة حال تأهل الفدائي للبطولة الآسيوية للمرة الثالثة على التوالي.

وأسفرت قرعة التصفيات عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الفلبين واليمن ومنغوليا، حيث تستضيف الأخيرة منافسات المجموعة والمقرر إقامتها في شهر يونيو القادم.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن إقامة التصفيات بنظام التجمع بدلاً من نظام الذهاب والإياب، في اطار الاجراءات التي يتخذها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.