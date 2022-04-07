1.6 مليار شيقل حقوق مالية لمنتفعي الشؤون على السلطة والاتحاد الأوروبي

غزة/ رامي رمانة:

انقضى أمس (15) شهراً ولم يحصل منتفعو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة على مخصصاتهم المالية، لتسجل بذلك قيمة المديونية المتراكمة على السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوربي أكثر من مليار ونصف شيقل.

وأفاد المتحدث باسم "الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية" صبحي المغربي، أن منتفعي الشؤون الاجتماعية لم يحصلوا على مخصصاتهم المالية عن خمس دورات خلال (15) شهراً، بواقع (137) مليون شيقل في كل دورة توزيع، ليبلغ المجموع الكلي للمبالغ عن الدورات الخمسة (685) مليون شيقل.

ويضاف إلى المبلغ المذكور آنفاً -حسب المغربي- مبلغ قيمته (959) مليون شيقل عن (7) دورات توزيع لم يتسلموها بين العامين 2017 و2020، ليبلغ بذلك إجمالي المديونية المتراكمة على السلطة والاتحاد الأوروبي لصالح منتفعي الشؤون الاجتماعية (1.644) مليار شيقل.

وعن دور المؤسسات المجتمعية في تقديم يد العون والمساعدة لمنتفعي الشؤون الاجتماعية أوضح المغربي أن تجمع المؤسسات الخيرية قدم مساعدة نقدية لمنتفعي الشؤون الاجتماعية، كما قدمت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة طرودًا غذائية للمنتفعين أيضاً.

وأشار المغربي إلى أن أكثر من (116) ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة تنتظر صرف حقوقها المالية والإفراج عن مستحقاتها المتأخرة.

وتتفاوت قيمة المساعدة المالية من أُسرة لأخرى حسب حجمها وإعالتها، والمبالغ تتراوح من (700) شيقل إلى (1800) شيقل لكل منتفع .

وتواجه الأسر في قطاع غزة أوضاعًا اقتصادية صعبة جدًّا، زاد من تعقيدها العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث تُسجل معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي مستويات مرتفعة جداً.