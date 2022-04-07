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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

07 ابريل 2022 . الساعة 09:46 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس 7 أبريل 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي رام الله والبيرة: أفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ناظم فائد الريماوي من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، والأسير المحرر معن حسن الكنش دلايشة (27 عاما) من مخيم الجلزون شمال المدينة، ومجدي الديك من قرية كفر نعمة غرب رام الله، وعلاء أبو سمرة من مخيم الأمعري.

وفي بيت لحم: ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد جمال أبو جلغيف (26 عاما)، وأيمن أمين الخطيب (28 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت في منطقة وادي شاهين وسط المدينة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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