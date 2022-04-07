الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على العالية والمتوسطة نهاراً مع جو صيفي الطابع عموماً. ليلاً يصبح الجو منعشاً ومائلاً للبرودة، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وغدًا الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الأربعة درجات مئوية، ويسود خلال النهار جو دافء جداً في مختلف المناطق بما فيها الجبلية، ومع ساعات الليل يسود جو بارد نسبي إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية، الرياح تكون غربية الاتجاه.

والسبت المقبل، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام، ويسود جو غائم جزئي ومعتدل ولطيف نهاراً، ومساءً يميل الطقس لبصبح بارد نسبي إلى بارد، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين