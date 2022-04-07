خطوة كبيرة للريال نحو بلوغ نصف نهائي أبطال أوروبا

خطى ريال مدريد الإسباني خطوة كبيرة نحو بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مضيفه تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف لواحد، الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية من المسابقة القارية.

جاء شوط المباراة الأول مميزا كما كان منتظرا من الفريقين، حيث فاجأ الريال خصمه بأداء هجومي كاد أن يُثمر عن هدف مبكر في الدقيقة 10 لولا أن العارضة الأفقية لمرمى تشيلسي ردت تسديدة البرازيلي فينيسيوس جونيورز.

أفضلية الريال أسفرت عن أول أهداف اللقاء عند الدقيقة 21 جاء بعد هجمة سريعة أنهاها فينيسيوس بتمريرة عرضية مثالية استقبلها الفرنسي كريم بنزيما برأسية جميلة وضع الكرة من خلالها في الشباك اللندنية.

ولم تمض سوى 3 دقائق فقط حتى عاد بنزيما وسجل الهدف الثاني له ولفريقه بسيناريو مشابه للهدف الأول، مستثمرا كرة مرفوعة من الكرواتي لوكا مودريتش.

عقب الهدف الثاني شعر تشيلسي بحراجة الموقف وكثف من هجماته إلى أن تمكن من تقليص الفارق مع حلول الدقيقة 40، إثر كرة أرسلها الإيطالي جورجينيو إلى داخل جزاء الريال، وصلت إلى الألماني كاي هافيرتز الذي تابعها برأسه عن يسار الحارس تيبو كورتوا.

وعرفت الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني صدمة غير متوقعة لفريق تشيلسي الذي تلقت شباكه هدفا ثالثا بعد خطأ دفاعي فادح ارتكبه الحارس السنغالي إدوارد مندي واستغله بنزيما ليُسكن الكرة داخل المرمى.

وشهدت الدقائق المتبقية من المباراة عديد المحاولات من جانب تشيلسي الذي بحث عن تسجيل هدف يُحيي به آمال العودة، لكن تيبو كورتوا قدم مستوى لافتا كعادته في المواعيد الكبيرة وحال دون أن تهتز شباكه مرة ثانية.

الفوز في "ستامفورد بريدج" أعطى ريال مدريد أفضلية كبيرة في لقاء الإياب الأسبوع القادم في "سانتياغو برنابيو" وبلوغ المربع الذهبي للمسابقة الأوروبية الأهم.

المصدر / الأناضول