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إصابة طفلة جراء مطاردة الاحتلال لمركبة جنوب الخليل

07 ابريل 2022 . الساعة 00:01 بتوقيت القدس
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أصيبت طفلة بجروح، جراء مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة كانت تستقلها برفقة ذويها، ما أدى إلى اصطدام المركبة بجدار عند مدخل قرية أم الخير جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور، أن شرطة الاحتلال طاردت مركبة تقل عائلة فلسطينية وتعمدت صدمها، الأربعاء، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها واصطدامها بجدار عند مدخل قرية أم الخير.

وأشار إلى أن الحادثة أدت إلى إصابة الطفلة سيدرا نجادة (8 سنوات) بجروح تم نقلها بواسطة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى يطا الحكومي ووصفت إصابتها بالمتوسطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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