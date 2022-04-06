خسارتان لـ"الفدائي" في تصفيات "كأس آسيا للصالات"

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات، أمام نظيره اللبناني بستة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الأربعاء على صالة "الشيخ زايد" في إمارة الفجيرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس آسيا للعبة.

وفي لقاء آخر ضمن نفس المجموعة، تعادل منتخبا السعودية وعمان بهدفين لمثلهما.

وكانت الجولة الأولى من التصفيات، قد شهدت خسارة "فدائي" الصالات أمام نظيره السعودي بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، وفوز لبنان على عمان بنتيجة هدفين لهدف.

ويتصدر المجموعة حاليًا منتخب لبنان برصيد 6 نقاط وضمن تأهله للنهائيات، ويليه منتخب السعودية برصيد 4 نقاط، ثم عمان بنقطة وحيدة، ومنتخبنا الوطني برصيد خالٍ من النقاط.

ويواجه منتخبنا في الجولة الأخيرة، يوم غد الخميس، نظيره العماني، ويحتاج للفوز لضمان المركز الثالث، والإبقاء على حظوظه في التأهل، في حين تلاقي لبنان السعودية للتنافس على صدارة المجموعة.

وتشارك في التصفيات 7 منتخبات، قسمت إلى مجموعتين، ضمت الأولى منتخبات فلسطين والسعودية ولبنان وعمان، والثانية الإمارات والعراق والبحرين. ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى كأس آسيا، وتقام مباراة فاصلة بين صاحبي المركز الثالث في المجموعتين، للانضمام إلى المنتخبات المتأهلة.

المصدر / فلسطين أون لاين