بايدن يتهم روسيا بارتكاب "جرائم حرب كبرى" في أوكرانيا

اتهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، روسيا بارتكاب "جرائم حرب كبرى" في أوكرانيا، متوعدا بفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وفي حديثه إلى قادة البناء والنقابات العمالية، لفت بايدن إلى الصور المروعة للقتلى في مدينة بوتشا الأوكرانية، والتي قال إنها تظهر "إعدام المدنيين بدم بارد، والجثث ملقاة في مقابر جماعية".

وقال بايدن إنه "لا يمكن وصف ما حدث بأنه أقل من جرائم حرب كبيرة، وعلى الدول المسؤولة أن تتعاون لمحاسبة هؤلاء الجناة".

وتابع: "سنواصل، مع حلفائنا وشركائنا رفع التكاليف الاقتصادية (على روسيا)، وسنزيد من آلام (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) ونزيد من العزلة الاقتصادية لروسيا".

وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومصرفين روسيين على قائمة العقوبات وحظرت الاستثمارات الجديدة في روسيا على خلفية الأحداث بمنطقة بوتشا الأوكرانية.

وأعلن البيت الأبيض في بيان له، فرض عقوبات جديدة على روسيا بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي بعد العثور على مئات الجثث لمدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية عقب تحريرها من القوات الروسية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

المصدر / الأناضول